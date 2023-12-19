جامعة الإسكندرية: إقامة شبكة معلوماتية متكاملة لمواكبة ثورة الرقمنة

استعرض الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الثلاثاء، تقريرا حول أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

وأكد «سعيد»، أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق خطة استراتيجية ممنهحة لتطوير البحث بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030، لافتا إلى أن البحث العلمي يُعد أحد أهم أرکان التطوير في منظومة جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب تعاونا كبيرا من خلال ربط البحث العلمي بخدمة المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، بهدف تحديد مسارات البحث العلمي وتوجيه الباحثين للعمل والابداع في تلك المسارات، بشكل يسهم في رقي وتقدم المجتمع.

إقامة شبكة معلوماتية متكاملة في جامعة الإسكندرية

وأكد «سعيد»، أن جامعة الإسكندرية تعمل على إقامة شبكة معلوماتية متكاملة لمواكبة ركب الثورة المعلوماتية والاتصال، فضلا عن رقمنة جميع إدارتها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث وذلك للقضاء على الورقيات وتوفير الوقت والجهد والمال، هذا بالإضافة إلى التسويق الجيد للدراسات العليا وبرامج البحث العلمي وإمكانية إنشاء شركات أو حاضنات أعمال، لتسويق المخرجات البحثية بشكل يجذب الطلاب الوافدين الذين يعدوا قوة مصر الناعمة، والحفاظ على الباحثين و العقول المبدعة وعدم هجرتهم الي الدول الأوروبية فيما يعرف بنزيف الأدمغة.

تسهيل إجراءات الشراء المطولة للأجهزة البحثية

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم تسهيل إجراءات الشراء المطولة للأجهزة البحثية والمواد الكيميائية المختلفة للتسهيل على الباحثين، وخلق قنوات اتصال بين المجموعات البحثية بين كافة الجامعات ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فيما بينهم، والتوسع في إنشاء شراكات دولية في مجال البحث العلمي مع جامعات عالمية، وتوفير المناخ العلمي المناسب لكي يشعر الباحث انه يعمل في مناخ تسوده الحرية الأكاديمية، وتوفير العامل المادي المناسب للباحث والذي بدوره يخلق الدافع للتطور والإبتكارات في البحث العلمي.

كما استعرضت الدكتورة أميرة حمدان، مدير مركز النشر العلمي المتميز تقريرا حول اعتماد قائمة المجلات العلمية JCR 2024 للعام القادم ابتداءا من الأول من يناير 2024، كما استعرضت حمدان مقترح تعديلات قرار مجلس الجامعة 31 لسنة 2019 والخاص بمكافأت النشر العلمي المتميز.

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة ACT للحاسبات.