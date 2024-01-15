تنقل مباراة الجزائر وأنجولا.. تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية

تتواصل متعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بمباريات قوية ونهائيات مبكرة، منها مبارة الجزائر وأنجولا، إذ يلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وينتظر اللقاء جماهير الكرة الأفريقية بشكل كبير، ونقدم لكم تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة بشكل مجاني.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

يفتح ملعب «بوكي» في كوت ديفوار أبوابه، في العاشرة مساءً، لاستقبال مباراة الجزائر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التي انطلقت يوم السبت الماضي، على أن تسدل ستائرها يوم 11 من شهر فبراير المقبل، وتعرض بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن بعض القنوات المفتوحة أعلنت إذاعة البطولة أو عدد من المباريات منها الافتتاح والنهائي، وعلى رأس القائمة جاءت قناة الجزائرية الأرضية الرياضة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضيو

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

تعليق: حفيظ دراجي

مباراة الجزائر وأنجولا تعرض على قناة الجزائرية الأرضية الرياضية، بالتزامن مع عرضها على قنوات بي إن سبورتس، بتعليق المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، في الاختبار الأول للمجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية، التي انطلقت قبل بضع أيام.

بدأت بطولة كأس أمم أفريقيا بعديد من المفاجآت، بعد انتصار كوت ديفوار على غينيا في المباراة الافتتاحية، بهدفين نظيفين، إذ سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام موزمبيق، قبل أن يخسر منتخب غانا من نظيره الرأس الأخضر، بهدفين لهدف، في مفاجأة غير متوقعة، بينما يعقد الجمهور الجزائري الآمال على منتخب بلاده لتحقيق الفوز أمام أنجولا وحصد أو 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا بوركينا فاسو وموريتانيا.