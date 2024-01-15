البعثة الأممية لحقوق الإنسان تدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ الحاجة ماسة لإدخال المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى في قطاع غزة، مؤكدا أنّ البعثة ما زالت تواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ندعم الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى جميع الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل، ونرفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن توقفها عن قصف المنشآت السكنية والمناطق التي ادعت أنّها آمنة في غزة».