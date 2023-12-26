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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي لم يهتم بالقوانين الدولية

كتب:

هانى حسن
12:22 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن القاعدة الشعبية في الولايات المتحدة عالية جدا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس كل أنواع الضغط من تهجير وحصار وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف «أبوسعيد»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاحتلال الإسرائيلي لم يعط اهتماما للقوانين والمواثيق الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبدى مسؤولية كبيرة تجاه تطبيق القوانين الدولية، وما زلنا نواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن أن يفلت الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ولا بد أن يكون هناك محاسبة على جرائمه في غزة. 

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