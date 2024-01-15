من الحانات إلى العرش.. قصة ‎ملك الدنمارك الجديد

تجمع عدد كبير من الدنماركيين أمام برلمان البلاد في كوبنهاجن، لمشاهدة الملكة مارجريت الثانية، أطول ملوك الدنمارك حكمًا، وهي تسلم العرش لملك الدنمارك الجديد، وهو ابنها البكر فريدريك العاشر وزوجته ماري إليزابيث دونالدسون.

ملك الدنمارك الجديد

وفاجأت الملكة مارجريت الأمة، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 6 ملايين نسمة، بقرارها بالتنازل عن العرش بعد 52 عاما كملكة، لتصبح أول ملكة دنماركية منذ ما يقرب من 900 عام تتخلى عن العرش طوعا، وتسلمه لابنها فريدريك العاشر ليصبح ‎ملك الدنمارك الجديد برفقة زوجته الملكة ماري إليزابيث دونالدسون.

وتوج ملك الدنمارك الجديد، فريدريك العاشر، وأصبحت زوجته الأسترالية، ماري إليزابيث دونالدسون ملكة الدنمارك، بعد قصة حب دامت سنين قد تشبه القصص الخيالية، حيث بدأت القصة منذ أكثر من 20 عاما في حانة في مدينة سيدني، عندما كانت تعمل الملكة ماري في ذلك الوقت مديرة مبيعات أسترالية، بينما كان فريدريك العاشر في زيارة للمدينة من أجل حضور دورة الألعاب الأولمبية عام 2000.

قصة حب ملك الدنمارك الجديد وزوجته.. من الحانة إلى العرش

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن ملك الدنمارك الجديد فريدريك العاشر، لم يخبر ماري في بداية الأمر بكونه أميرا للدنمارك، واستمرت قصة حبهما لمدة 4 سنوات حتى أن تزوجا في حفل ضخم داخل كاتدرائية كوبنهاجن، وأصبحت حين ذلك زوجة ولي العهد، ولم تعلم يوما أنها ستصبح ملكة الدنمارك.

ووفقا للصحف الدنماركية، فأن ملك الدنمارك الجديد وزوجته الملكة ماري، من المتوقع أن يحدثان تغييرًا في الأجيال على العرش الدنماركي، وذلك بعد مرور أكثر من 23 عامًا علي قصة حبهم الخيالية في إحدى حانات سيدني خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2000.