خبير اقتصادي: منتدى دافوس مهم لعرض الفرص الاستثمارية في مصر (فيديو)

قال طارق متولي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنّ منتدى دافوس الاقتصادي يشمل أكبر تجمع اقتصادي عالمي يقام كل عام بفصل الشتاء بمدينة دافوس بجنيف في سويسرا، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام، حيث أُنشئ هذا المؤتمر عام 1971، وتعتبر الدورة الحالية من المؤتمر هي رقم 54، حيث يقام هذا المنتدى بهدف تجميع النخب من مختلف الفئات والجنسيات لمناقشة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم ووضع بعض الحلول لها.

تعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة بين الشعوب

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن المنتدى يهدف أيضا لتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة المتبادلة بين الشعوب ومساعدة العالم على مزيد من الترابط الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام يقام بهدف إعادة بناء الثقة حيث يحضر المنتدى شخصيات مهمة جدا من رؤساء بلاد ووزراء واقتصاديين وممثلين للشباب ومجتمع مدني ورجال أعمال.

مشاركة أكثر من 1000 شركة

وتابع الخبير الاقتصادي والمصرفي أنه يوجد أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم موجودين بهذا المؤتمر، وهو فرصة ليكون هذا التجمع الكبير لـ 2500 من السياسيين والاقتصاديين والدول التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، مكان لعرض الفرص الاستثمارية لدى مصر والحديث عن الاقتصاد المصري وعرض مشكلات الشرق الأوسط التي تؤثر على الاقتصاد.