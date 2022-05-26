وزير البترول يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش مشاركته في منتدى «دافوس»

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برئيس وزراء بلغاريا «كيريل بيتكوف» على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

وشهد اللقاء بحث إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة في ضوء الدور الإقليمي لمصر كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وكذلك بحث تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة.

تطوير تعاون مصر وبلغاريا في مجال الطاقة

وأكد رئيس الوزراء البلغاري، خلال اللقاء، حرص بلاده على تطوير علاقات تعاون ناجحة مع مصر في قطاع الطاقة ضمن علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وأكد «الملا» متانة العلاقات والروابط بين البلدين وهو ما يجعل مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع بلغاريا ليشمل قطاع الطاقة موضحاً أن اللقاء أبرز الرغبة المشتركة من الجانبين لاستكشاف الفرص في هذا المجال، لافتًا إلى استعراض تطورات منتدى غاز شرق المتوسط كآلية تعاون إقليمي ناجحة في مجال الغاز الطبيعي.

الملا يلتقى أمين عام أوبك

والتقى وزير البترول بأمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، محمد باركيندو، وأعرب الوزير عن تقدير مصر لجهوده خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهى في شهر يوليو المقبل وساهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا، وتم خلال اللقاء بحث موقف أسواق البترول العالمية وانعكاسات العوامل السياسية على مستويات الأسعار في ضوء المتغيرات السياسية التي يمر بها العالم حاليا وسبل مواجهة ذلك.