فريق طبي بمعهد أورام أسيوط ينجح في استئصال ورم من كلية شاب

نجح فريق طبي، بمعهد جنوب مصر للأورام؛ في إجراء جراحة دقيقة جداً؛ لاستئصال ورم بالكِلية اليسري، لشاب ثلاثني، مع الحفاظ علي باقي الكلية سليمة تماماً، حيث تمكن الفريق من إجراء استئصال جزئي تحفظي للكلية اليسري، واستئصال الورم بحد أمان كافٍ، مع عمل تحليل فوري للأنسجة داخل غرفة العمليات؛ للتأكد من حدود الأمان حول الورم.

أعشاء الفريق الطبي

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الفريق الطبي بمعهد جنوب مصر للأورام؛ لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة، مشيدًا بدور المعهد المتميز في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، وجودة عالية في أصعب التخصصات الطبية والعلاجية، ورفع نسب الشفاء لمرضي الأورام، موجهاً شكره لكل من اسهم في إجراء هذه العملية؛ سواءً من الفريق الطبي، أو من فريقيّ التمريض والتخدير.

عملية خطيرة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان مسعد زكي عميد معهد جنوب مصر للأورام؛ أن إجراء العملية بهذه الدقة والكفاءة، يمثل نجاحاً جديداً للفرق الطبية المتميزة التي يتمتع بها معهد جنوب مصر للأورام في مختلف التخصصات، لافتة أن العملية الجراحية التي تم إجراؤها كانت على درجة كبيرة من الخطورة والدقة، وتمت بمهارة فائقة، موجهة الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي القائمين بالعملية الجراحية، ودعم واهتمام إدارة الجامعة؛ لمعهد الاورام؛ لتقديم خدمات متفردة ولائقة؛ للمرضي المترددين عليه من مختلف محافظات صعيد مصر.

ومن جهته، أفاد الدكتور هشام محمود حمزة أستاذ جراحة الأورام، ورئيس القسم بمعهد جنوب مصر للأورام، أنه عقب إجراء الجراحة بنجاح؛ تم خروج المريض من غرفة العمليات إلي القسم الداخلي في حالة جيدة جداً، ودخل فترة النقاهة بعد العملية بشكل سليم تماماً.