«التعليم» عن شكاوى الطلاب المصريين في الخارج: الامتحانات متاح تحميلها الآن

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى بعض أولياء أمور الطلبة المصريين في الخارج، بشأن عدم قدرتهم على رفع الإجابات عبر منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم.

منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في بيان أنه جرى إتاحة الدعم الفني اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور التي جرى إنشاؤها لهم على (OFFICE365)، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة، لكن في حالة أن حساب ولي الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / ---) وولي الأمر نسي الرقم السري أو أدخله بشكل خاطئ عدد من المرات يحاول يعمل استرداد للحساب.

وأشار إلى أنه بالنسبة لرفع امتحانات أبناؤنا علي الخارج على المنصة، فكل امتحان متاح تحميله ورفع الإجابة لمدة 24 ساعة من 12 صباحا إلى 12 مساء اليوم التالي.