وزير التعليم: المرحلة الابتدائية على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الاجتماع الأول لمجموعة شركاء تنمية التعليم والمهارات DPG في دورته الجديدة، بالتعاون مع منظمة يونسيف؛ لمناقشة فرص التعاون المتاحة في الشراكة العالمية للتعليم «GPE»، ودعم أولويات الوزارة.

الأولوية القصوى للمرحلة الابتدائية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعطي الأولوية القصوى للمرحلة الابتدائية، وبالتالي لابد من وجود معلم قادر على تنمية شخصية الطالب لأنها تعد أهم المراحل التعليمية، وتحتاج هذه المرحلة إلى تنمية مهنية قوية للمعلمين، ومسئولي المدرسة جميعًا باعتبار المدرسة هي وحدة التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الأنشطة الداعمة للتعلم الأخضر، فضلًا عن الإتاحة والمساواة بين الجنسين.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترحب بالتعاون مع شركاء التنمية في وضع قائمة بالموضوعات والملفات لبحثها خلال اجتماعات شركاء التنمية لهذه الدورة وعلى مدار العامين المقبلين، وذلك للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة.

ومن جانبه، أعرب جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف مصر عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة شركاء التنمية بتعاون مشترك من منظمة يونيسف ومؤسسة ساويرس ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن هذا العمل يحظى باهتمام شركاء التنمية في التعليم بالتعاون مع عدد من الفاعلين في هذا القطاع.

وأكد جيرمي هوبكنز أن عضوية مصر في الشراكة العالمية للتعليم تعد خطوة مهمة للنهوض بالتعليم، إذ تهدف هذه الشراكة إلى دعم وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة لكن هناك أيضا طموحات تهدف إلى المضي قدما في إصلاح التعليم في ضوء مؤشرات وزارة التربية والتعليم لتنمية مستوى الطلاب، وخطتها التنفيذية وتحديد الأولويات.

وأشار جيرمي هوبكنز إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية وجود مجموعة عمل موحدة لتطوير استراتيجيات فعالة وضمان التواصل المفتوح بين جميع أصحاب المصلحة.

كما أعرب شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف عن امتنانه للشراكة القوية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة «يونيسف»، والتعاون في وضع أسس تطوير التعليم في مصر.

واستعرض شيراز شاكرا سبل تعظيم الاستفادة من الشراكة، مشيرًا إلى أن مصر تهتم بحصول كل الأطفال على فرص تعليم متساوية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه في عام 2023 كان هناك إنجازات في ضوء الشراكة العالمية للتعليم، إذ جرى وضع خطة قطاعية وجرى اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم تحديد المتطلبات الرئيسية فيما يتعلق بالخطة التشغيلية والتي سيتم تنفيذها على مدار السنوات الثلاثة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في ضوء عضويتها في الشراكة العالمية للتعليم.

تحقيق تغيير جذري وملموس في تطوير التعليم

وأضاف أن هناك عددا من الأهداف في ضوء خطة 2024 / 2029 تحت قيادة وزارة التربية والتعليم ومن بينها وضع خطط رئيسية مستقبلية لمجموعة شركاء التنمية، ووضع ميثاق التعليم والذي سيركز على النقاط المتفق عليها للتطوير كما يعد فرصة واعدة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق تغيير جذري وملموس في تطوير التعليم، وتحليل الأوضاع والعوامل المختلفة لتمكين الوصول، وفرص تفعيل الكفاءة وجودة التخطيط للمساهمة في حدوث تغييرات سريعة وفعالة بالتعاون مع شركاء التنمية، والتشاور مع شركاء التطوير.