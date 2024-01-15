الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمنازل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للطلاب المنازل، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر عقدها 22 يونيو المقبل، وفقًا للمواعيد المعلنة من وزارة التعليم.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمنازل

- طلاب المنازل المستجدون (المنقولون من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي)، يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب، ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

- طلاب المنازل الراسبون من العام الماضي أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

ويرفق طالب المنازل باستمارة تقدمه ما يلي:

- ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله موضحاً بها اللغة الثانية .

- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي.

- شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

- استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة .

- يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية (شؤون الطلبة والامتحانات).

- مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقاً لما ورد بهذه التعليمات.

- يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه.

- تسجل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.