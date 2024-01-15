والد إمام عاشور عن مباراة مصر وموزمبيق: «ننتظر الأفضل للفوز على غانا»

أقبل عدد كبير من الجماهير على المقاهي والكافيهات في الدقهلية؛ من أجل مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق التي أقيمت أمس على ملعب فيليكس بوانيي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وكان من بينهم والد اللاعب إمام عاشور الذي جلس على أحد الكافيهات مع أقارب اللاعب وأهل بلده بمدينة السنبلاوين.

مباراة مصر وموزمبيق

وأشار عاشور متولي لـ«الوطن» إلى أن المنتخب المصري لعب مباراة جيدة لكن كان يحتاج إلى تركيز أكثر مع ضرورة وجود إمام في التشكيلة: «إمام نزل نشط المباراة في الدقائق الأخيرة بعد ما كنا على وشك الخسارة والحمد لله ربنا وفقنا في اللحظات الأخيرة وقدرنا نحقق التعادل».

وأكد أنه يأمل من المنتخب المصري الأفضل في مباراة غانا والتفوق من أجل تحقيق الفوز في كأس إفريقيا 2023: «إن شاء الله يرجعوا لنا بالكأس ويفرحونا بالفوز المستحق للمنتخب في المباريات المقبلة بالأخص بمباراة غانا».

مكالمة مع إمام عاشور

وأشار إلى أنه لم يتواصل بعد مع نجله، موضحا أنه حريص على مهاتفته بعد انتهاء المباراة: «هكلمه وبإذن الله نشجعه على الاستمرار وتحقيق الفوز مع فريقه في المباريات المقبلة».