«تعليم القاهرة»: طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا منصة الامتحانات دون مشاكل

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي، بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية الثانوية بنين، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

الدخول على منصة الامتحان

وأدى طلبة الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظا على سلامة الطلاب.

واطمأن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة من الطلبة على مستوى الامتحان، إذ أدى 78 طالبا الامتحان في 4 لجان، وتمكن جميعهم من الدخول على منصة الامتحان، كما أدى عدد 8 طلاب الامتحان ورقى في لجنة المنازل.

وشدد موسى على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الإمتحانات، واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك، وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة يستكملون الفترة الثانية لأداء الامتحان في مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات.