آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. «التعليم» تكشف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، مشددة على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بعملية التسجيل ومراعاة استيفاء البيانات المطلوبة بالتفصيل، لافتة إلى وجود استعدادات مكثفة لعقد امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وعن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هنا، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم رسمياً، سيكون يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير المقبل، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد هذا العام في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، فضلاً عن كون الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وبعد تحديد آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، شددت الوزارة على الطلاب بضرورة تسجيل الاستمارات الإلكترونية والتي تقرر فتحها بداية من أمس الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري، كما شددت على ضرورة حفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها بالتفصيل.

وعن موعد تسليم الاستمارات للمدارس، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر تسليم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11-2-2024، مُحددة آخر موعد لتسليم الاستمارات للمدارس على أن يكون يوم الخميس الموافق 29-2-2024.