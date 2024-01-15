رابط حجز تذكرة معرض الكتاب 2024.. سعرها 5 جنيهات

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 زواره ابتداء من الخميس 25 يناير 2024، وحتى الثلاثاء 6 فبراير 2024 في المواعيد المحددة من قبل الهيئة العامة للكتاب.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور من 10 صباحا إلى 8 مساء ما عدا الخميس والجمعة حتى 9 مساء.

عنوان معرض الكتاب

ويقام معرض الكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بجوار جامع المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

حجز تذاكر معرض الكتاب 2024

يجرى حجز تذاكر معرض الكتاب بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، أو شباك التذاكر المجاور لباب دخول المعرض، ويمكن دفع قيمة التذكرة أيضا عن طريق بي، مصاري، أمان.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب

الدخول على رابط حجز تذاكر معرض الكتاب من هــــنــــــــــــا

تسجيل بعض البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف

بعد إتمام البيانات، يستقبل المواطن نسخة من تذكرة معرض الكتاب في رسالة نصية، ونسخة على البريد الإلكتروني، تشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.