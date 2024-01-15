تخصيص طابقين في الديوان العام بمحافظة بورسعيد لهيئة قضايا الدولة

وقّع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار محمود موسى رئيس قسم القضاء الإداري ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، عقد تخصيص طابقين لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، وبما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وحسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

تعاون بين هيئة قضايا الدولة وبورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه ، توجه المستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري و رئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع هيئة قضايا الدولة، مشيدا بجهوده المتواصلة للارتقاء بكافة المجالات داخل بورسعيد.