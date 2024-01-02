البابا تواضروس يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد من الهيئة، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البابا مع هيئة قضايا الدولة

أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته، والوفد المرافق، بلقاء البابا، مشيدًا بالمواقف الوطنية التاريخية لقداسته التي حفظت مصر في لحظات دقيقة من عمر الوطن.

ومن جهته، رحب البابا تواضروس بوفد هيئة قضايا الدولة، مؤكّدًا أنَّ الوطن غالٍ على المصريين جميعًا، مضيفًا «الكنيسة تحرص على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها حتى أنها تضع موضوعات وطنية في مناهج التربية الكنسية».

وفد الهيئة

ضم وفد هيئة قضايا الدولة الذي كان في استضافة البابا المستشار محمود عبدالجابر نائب الرئيس وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة، والأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والمراسم، والمستشار الدكتور بولس بقطر وكيل الهيئة.