بشرى لطلاب التعليم الفني المتفوقين: الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التحاق الطلاب المتفوقين وأوائل شهادة الثانوية الفنية للجامعات التكنولوجية، بدون خوض اختبارات معادلة، كما كان معمولا به في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع مهني 2030، لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي عقدته وزارة العمل برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

طفرة كبيرة في التعليم الفني

وأضاف خلال كلمته أن الوزراة في ضوء تنفيذ رؤى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع المصري له بأنه أصبح بمكانة من الأهمية، مثله مثل التعليم العام،وأصبحت درجات مجموع الالتحاق ببعض مدارس التعليم الفني أعلى من مدارس التعليم الثانوي العام.

زيادة عدد المدارس التكنولوجية

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزراة استطاعت زيادة عدد المدارس التكنولوجية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسة في 2023، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح أن الوزارة أنشات 10مدارس تعليم فني دولية، وأكاديمية للتعليم الفني، وأكاديمية لتدريب التعليم الفني، لافتا أن إحدى الدول الكبرى طلبت من وزارة التعليم التعاقد مع 500 خريج من هذه المدارس، وتعيينهم في كبرى الشركات بها.