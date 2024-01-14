وزير التعليم يناقش آليات تطوير مناهج الرياضيات مع سفير اليابان

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوكا هيروشى سفير اليابان في القاهرة؛ لمناقشة أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأعرب «حجازي»، عن تقديره لعمق الشراكة المصرية اليابانية، خاصة في مجال التعليم، مشيدًا بالتعاون في عدة مشروعات من بينها، المدارس المصرية اليابانية والتي يبلغ عددها الآن 51 مدرسة في 26 محافظة، وتدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، مؤكدًا سعي الوزارة للتوسع في هذه النوعية من المدارس لما تقدمه من تعليم جيد بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

التوسع في المدارس اليابانية

ومن جهته، أعرب سفير اليابان في القاهرة عن امتنانه لوزير التربية والتعليم وجهوده في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، ودعم سفارة اليابان في القاهرة لتطوير العملية التعليمية في مصر، ونقل الخبرات اليابانية بمجال التعليم.

تطوير المناهج خاصة في مجال الرياضيات

كما أكد السفير الياباني اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية، وما لمسه من مستوى أكاديمي وسلوك متميز لطلابها خلال زيارته لإحدى المدارس احتفالًا باليوم الثقافي الياباني.

وناقش اللقاء التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين، وتطوير المناهج خاصة في مجال الرياضيات، وإعداد المواد التعليمية الرقمية للمناهج الجديدة، بالإضافة إلى برنامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان الذي تم تفعيله في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.