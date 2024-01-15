«مياه أسيوط»: انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في 60 قرية

أعلن المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 60 قرية جديدة.

مناقشة مشروعات حياة كريمة

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة الموقف الراهن للأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الجارى تنفيذها في 7 مراكز بمحافظة أسيوط، والاعلان عن بدء انطلاق مرحلة جديدة للمبادرة، والتي تشمل 60 قرية جديدة بمركزي القوصية وأسيوط، وذلك بحضور المهندس بهاء أبو النجا رئيس قطاع الدعم الفني، ولبنى عبدالله رئيس القطاع المالي ورؤساء قطاعات التخطيط والدعم الفني والمالي والتجاري، ورؤساء القطاعات الجغرافية، ومديري المناطق المستهدفة من قبل المبادرة الرئاسية، وممثلي إدارة خدمة العملاء.

انطلاق المرحلة الثانية

وناقش الاجتماع الموقف الحالي لإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونسب التنفيذ الحالية، ومدى مواكبتها مع الجدول الزمني الموضوع، وحصر المناطق غير المخدومة بالمستهدف ومراجعة المواقف.

كما حدد الاجتماع المستهدف من انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وتحديد المواقع على خرائط «GIS»، تمهيدا لبدء العمل الفعلي بالمرحلة الجديدة نحو توحيد المساعي الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.