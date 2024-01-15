حرب غزة تكبد إسرائيل خسائر غير مسبوقة.. «بلغت 40 مليار دولار»

بعد مرور أكثر من 100 يوم على حرب غزة، والأعمال الوحشية والإبادة الجماعية التي تبنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين الابرياء، تكبدت إسرائيل مبالغ عالية وخسائر بشرية ومالية تقدر بالمليارات، حيث كشفت مسودة معدلة لميزانية إسرائيل 2024، أن الميزانية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.35% خلال العام الجاري.

إسرائيل تكبد خسائر بالمليارات في حربها على غزة

وبحسب وكالة أنباء رويترز، فإن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، مع وجود خسائر متوقعة تقدر بـ1.4 نقطة مئوية خلال عام 2023، وقدرت المسودة الخسائر منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي بنحو 150 مليار شيكل، أي ما يعادل 40.25 مليار دولار، حيث تكلفة اليوم القتالي الواحد للجيش الإسرائيلي مليار شيكل ما يعادل 270 مليون دولار، كما أن أضرار الممتلكات في المستوطنات الحدودية على قطاع غزة تراوحت ما بين 5 و7 مليارات شيكل، ما يعادل 1.350 مليار دولار.

خسائر بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي

ولم تتوقف الخسائر لدى إسرائيل عند العجز الاقتصادي فقط، بل احتجز ما يقرب من 132 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، كما انخفضت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وجود خلافات عديدة تعصف بتماسك الحكومة الإسرائيلية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، أن الحكومة خصصت موازنة جديدة لتطوير منظومة الصحة العقلية لدى شعبها استجابة للاحتياجات الكبيرة التي خلقتها الحرب، حيث أن آلاف الإسرائيليين تعرضوا لصدمة نفسية وعقلية.