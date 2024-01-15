عماد صفوت زوج شقيقة غادة عبد الرازق في «صيد العقارب» برمضان 2024

يشارك الفنان عماد صفوت في مسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

دور عماد صفوت في مسلسل صيد العقارب

ويجسّد عماد دور «شوقى» زوج شقيقة غادة عبد الرازق والذي تنقلب حياته رأساً على عقب بسبب حادث معين ينكشف خلال حلقات العمل.

أبطال مسلسل «صيد العقارب»

مسلسل «صيد العقارب» أحد أبرز أعمال موسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطي، وتأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

آخر أعمال عماد صفوت

وعُرض لعماد صفوت مؤخرا مسلسل «العودة» على شاشة dmc، بطولة شريف سلامة، عصام السقا، وليد فواز، حمزة العيلي، تارا عماد، صفاء الطوخي، محمد عبد العظيم، محمد رضوان، تامر نبيل، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، وإنتاج أروما استديوز.