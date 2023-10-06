معلومات عن روتانا ابنة غادة عبد الرازق بعد تصدرها «التريند»

تصدر لقاء النجمة غادة عبد الرازق مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «on» الترند، وذلك لقلة ظهورها الإعلامي لاسيما في الآونة الأخيرة، فضلا عن ظهور ابنتها روتانا معها خلال الحلقة.

ويرصد «الوطن» معلومات روتانا ابنة غادة عبد الرازق.

معلومات عن روتانا ابنة غادة عبد الرازق الوحيدة

- تعتبر الابنة الوحيدة لغادة عبد الرازق.

- من مواليد المملكة العربية السعودية

- حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الطيران في الأردن بمعهد الطيران.

- لديها بنتان وهما جويرية وخديجة.

- تشبه والدتها في الطول.

- تخاف من والدتها وتتمتع شخصيتها بالعند الشديد.

- اعتذرت والدتها لها في برنامج «معكم» بسبب عدم منحها الحنان الكافي في وقت الصغر.

- ترى أن والدتها أنها أصبحت «بيتوتية» ومن الممكن أن تجلس 4 شهور أو 5 أشهر في البيت وأهدأ عن ما كانت.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقاءها عن ابنتها: «كان نفسي روتانا تخلف بدري علشان تفرح بأولادها وتعيش معاهم وهي بصحتها، وفي ظل نجوميتي والأضواء ما كانش مهم بالنسبة لي إني أبقى جدة وأنا صغيرة».