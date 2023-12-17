رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

عودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق مع " صيد العقارب" على شاشات الشركة المتحدة رمضان 2024

كتب:

الوطن
09:31 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب"

بدأت النجمه غاده عبد الرازق اليوم السبت تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء واحمد ماهر ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تلفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل " صيد العقارب" ، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل ، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة ، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية ، منها " ضد مجهول" ، و" الخانكة" و " أرض جو " و"الكابوس" و" مع سبق الإضرار" و" زهرة وأزواجها الخمسة" و" تلت التلاتة"

اقرأ المزيد:

النجوم رياض الخولي ومحمد علاء جاميكا وسيمون وأحمد ماهر ينضمون لأسرة مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق

معلومات عن روتانا ابنة غادة عبد الرازق بعد تصدرها «التريند»

غادة عبد الرازق تكشف لمعكم منى الشاذلي: اخضع لعلاج نفسي منذ 30 عاما

تعرف على سبب بكاء غادة عبد الرازق في برنامج معكم منى الشاذلي

غادة عبد الرازق تخوض الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل «تلت التلاتة»
بقلم الوطن