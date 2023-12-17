عودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق مع " صيد العقارب" على شاشات الشركة المتحدة رمضان 2024

بدأت النجمه غاده عبد الرازق اليوم السبت تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء واحمد ماهر ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تلفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل " صيد العقارب" ، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل ، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة ، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية ، منها " ضد مجهول" ، و" الخانكة" و " أرض جو " و"الكابوس" و" مع سبق الإضرار" و" زهرة وأزواجها الخمسة" و" تلت التلاتة"