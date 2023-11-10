النجوم رياض الخولي ومحمد علاء جاميكا وسيمون وأحمد ماهر ينضمون لأسرة مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق

انضم عدد من نجوم الدراما المصرية لأسرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

نجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

سبق لغادة بطولة والمشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.