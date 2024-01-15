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القبض على تاجرة مخدرات هاربة من مؤبد في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:55 م | الإثنين 15 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الجيزة و الفيوم من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليها في قضيتي مخدرات، الأولى محكوم فيها بالسجن المؤبد، والثانية السجن 7 سنوات وغرامة مالية.

كما تمكنت من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة طامية الفيوم)، مطلوب التنفيذ عليه في 58 حكم «جزئي» في قضايا تبديد، وإيصال أمانة، بإجمالي حبس 127 سنة و6 أشهر وكفالات مالية، بالإضافة إلى ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس الفيوم مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم مستأنف، جزئي، في قضايا تبديد - وإيصالات أمانة بإجمالى حبس 83 سنة وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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