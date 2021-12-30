ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها 6 طرب حشيش قبل ترويجها في رأس السنة بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة من ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها كمية من طرب الحشيش المخدر تقدر بحوالي 6 كيلو بدائرة قسم أول، وذلك قبل ترويجها على عملائها قبل ساعات من الاحتفال برأس السنة في الغردقة.

إلقاء القبض على تاجرة مخدرات في الغردقة

وألقت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة الرائد أحمد ناصف، معاون مباحث القسم، القبض على تاجرة مخدرات بحوزتها كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائها بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود معلومات للرائد أحمد ناصف، معاون أول مباحث قسم أول الغردقة بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة.

وأفادت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بأن السيدة المذكورة تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وبتقنين التحريات، تمكن الرائد أحمد ناصف، معاون أول مباحث القسم، بمشاركة الرائد يوسف سمير، معاون مباحث قسم أول، من ضبط المتهمة وبحوزتها 6 كيلو حشيش مخدر «طرب»، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها عبارة عن عملات أجنبية ومصرية مختلفة وهاتف محمول تتواصل من خلاله مع عملائها.

حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

واعترفت المتهمة بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائها بالغردقة، عن طريق التواصل معهم عبر التليفون المحمول، وتم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.