إزالة 25 حالة بناء مخالف على أراضي الدولة في الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية حملات مكبرة في كل الأحياء، للتعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، وهو ما أسفر عن إزالة 25 حالة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، قد شن حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 3 تشوينات بحوض الجزيرة على مساحات 100م، 350م ، 80م وكذلك إزالة حوائط مخالفة على مساحة 100م ، 350م.

حملات شرق الإسكندرية

وشهد حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من تنفيذ 10 قرارات إزالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء دون ترخيص على مايقرب من 2000 م2 بمناطق أبيس وخورشيد، عبارة عن جمالون وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد.

وقام حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة بحملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة دور أرضي وأسوار بطريق أم زغيو وإزالة ممر بسقف خرساني وحوائط وغرفة بمدينة أكتوبر وإزالة دور أرضي بشارع الصفا بمنطقة أبو تلات فضلًا عن إزالة أعمدة دور أرضي بشارع الشمعدان بالدخيلة وغرف أعلى سطح فيلا بشارع الزهور بأبو يوسف، بالإضافة إلى فك شدة خشبية دور أول علوي بشارع السلام الهانوفيل وفك شدة خشبية بروف بعقار بمنطقة بيانكي البيطاش.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت إزالة غرفتين من الطوب الأبيض بقرية الألمان بمنطقة النهضة وفك شدة خشبية عبارة عن سملات وأعمدة بقرية طيبة 2 والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت إزالة مبنى سكني عبارة عن حوائط وأعمدة وأسقف خرسانية ، تم بنائه على مساحة 700م بعزبة البرنس وعزبة حوض 10.

حملات وسط الإسكندرية

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت إزالة 3150 م2 من التشوينات وإزالة أسوار على مساحة 1250 م2 بقرية أبيس العاشرة.

بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بحملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بمحل بالعقار الكائن 19 طريق 26 يوليو ، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، وكذا إزالة قاطوع مباني بدون ترخيص بالعقار الكائن بجوار 7 حمام الورشة والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة فضلًا عن إزالة جمالون أعلى محل بالعقار الكائن 24 شارع المغاربة - المنشية ، والتحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة.