استعدادات مكثفة في أحياء الإسكندرية لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت أحياء محافظة الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والأجواء الممطرة على معظم الأحياء، حيث تتعرض عروس البحر الأبيض المتوسط لسقوط أمطار غزيرة هذه الأيام بسبب النوات المتلاحقة، وارتفاع الأمواج مع شدة الرياح.

رصد تجمعات الأمطار والتعامل معها

وأكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول، لـ«الوطن»، استنفار كل الإدارات المعنية والاستعداد لتداعيات الطقس السيئ، والتعامل معها، بالتنسيق مع المرافق الحيوية بنطاق الحي، مع التواجد الميداني بقيادة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، والمرور على المناطق الساخنة لرصد تجمعات الأمطار والتعامل معها، كما انتشرت تمركزات البدالات وسيارات الصرف الصحي والتأكد من جاهزية شنايش الأمطار المطابق بنفق سيدي بشر وشارع البكباشي العيسوي مع إبراهيم السيد، ومحور المحمودية وطريق المستجد وشارع مصطفى كامل الرأس السوداء، وشارع ابن سلامة دربالة وابن عقيل، وطريق الكورنيش.

كما تم التأكيد على تطهير مطابق شارع ملك حفني قبلي ومسجد عبد الحليم محمود وجدربالة ونفق محمد نجيب، وتمركز محطة صرف 6 شارع جمال عبد الناصر.

حي وسط جاهز لتقلبات الطقس

وأضافت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن جميع إدارات الحي رفعت فيها حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تهطل هذه الأيام على محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، وتم نشر سيارات شفط المياه في المناطق الساخنة، مع التأكد من تطهير شنايش المطر، وخاصة على طريق الكورنيش حتى نتجنب الأزمات المرورية أو تعطيل حركة السير.

استعدادات حي الجمرك للأمطار

وفي حي الجمرك بالإسكندرية، أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، رفع حالة الطوارئ والاستعداد للتعامل الفوري مع الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية حاليا، بسبب النوات التي تواجه المحافظة، نظرا لامتداد الكورنيش بطول حي الجمرك وشدة الرياح التي تسبب ارتفاع الأمواج وتخرج إلى طريق الكورنيش، وتم عمل عدة تمركزات لتصريف مياه الأمطار بأقصى سرعة للمحافظة على السيولة المرورية.