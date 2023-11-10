غلق 5 منشآت وتحرير 162 محضرا بحملات مكبرة في أحياء الإسكندرية

‏‎شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، ومتابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

إعدام 21 كيلو مواد غذائية غير صالحة

وشنّ أحياء الإسكندرية حملات مكبرة أولها حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحال والأسواق شملت شوارع بوباستس بكليوباترا، وخلف محطة سيدي جابر وشوارع أدمون فرمون وتعاونيات سموحة والفتح وتوت عنخ آمون ومصطفى النجار ومصطفى باشا كامل، وتقسيم القضاة وحسن علام بمنطقة سموحة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشآت والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع وإعدام 21 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 13 محضرا متنوعا و7 إنذارات.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع سوتر، الإسكندر الأكبر، شارع فؤاد وأسفرت الحملة عن التحفظ على 926 كيلو من المنتجات الغذائية وإعدام 2 كيلو من اللحوم الفاسدة والتحفظ على 235 حالة إشغال متنوع وتحرير 29 محضرا متنوعا و7 إنذارات.

كما شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتفتيش على المحال التجارية والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار استهدفت شارع المستشارين، وشارع 25 بحرية، بالإضافة إلى منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا متنوعا و27 إنذارا والتحفظ على 132 حالة إشغال متنوع وإعدام 34 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت الحملة باب شوارع الكراستة، الجزائر، السبع بنات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير 19 محضرا متنوعا و12 إنذارا والتحفظ على 101 حالة إشغال متنوع.

حملات مكبرة في الإسكندرية

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق والمطاعم وبعض السلاسل التجارية، شملت بشاير الخير 3,5 بالقباري وشوارع الرشيد رضا والمكس، منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا متنوعا و13 إنذارا.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت شارع عمر بن عبد العزيز منطقة ميامي وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا.

وعلى نطاق الأحياء، تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.