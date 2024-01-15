اعرف موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. 11 مليون مستفيد

ينتظر العديد من المواطنين من المستحقين للمعاشات والذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 وذلك بالزيادة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير المقبل.

صرف 300 جنيه زيادة

ووصلت الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي التي أقرها في أكتوبر الماضي إلى 300 جنيه وذلك ضمن الحزمة التي تتخذها الدولة لتقديم المساعدة للمواطنين، إذ يتمكّن المواطنين من صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير 2024 بعدة طرق وهي كالآتي:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

تفاصيل الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات

وحسب الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات فإنَّ الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 1500 جنيه سيتقاضون 1800 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 1700 جنيه سيتقاضون 2000 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2000 جنيه سيتقاضون 2300 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2300 جنيه سيتقاضون 2600 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2600 جنيه سيتقاضون 2900 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2900 جنيه سيتقاضون 3200 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3200 جنيه سيتقاضون 3500 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3500 جنيه سيتقاضون 3800 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3800 جنيه سيتقاضون 4100 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 4100 جنيه سيتقاضون 4400 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 4400 جنيه سيتقاضون 4700 جنيه.