زيادة المعاشات 2024.. التفاصيل الكاملة وفق نص القانون

تستهدف الدولة في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، التوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويأتي على رأس ذلك زيادة المعاشات 2024، والتي تكون وفق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بداية شهر يوليو كل سنة، حيث أكد القانون أن يكون الحد الأقصى للزيادة 15%.

توجيهات رئاسية جديدة بشأن المعاشات 2024

اشتملت التوجيهات الرئاسية على أكثر من محور، حسبما أعلنت عنه وزارة المالية، سابقًا وهي كالآتي:

- توجيهات بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين.

- العمل المستدام على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

- رفع مستوى معيشة المواطنين.

- تحسين أجور العاملين بالدولة.

- تحسين المعاشات.

- تخفيف الأعباء عن المواطنين.

- الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان.

- تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم.

- التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

- مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية.

الزيادة الأخيرة للمعاشات

يُذكر أن الزيادة الأخيرة للمعاشات، والتي كانت بتوجيهات رئاسية، في شهر سبتمبر الماضي، حيث نصت التوجيهات على مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للمعاش

واعتباراً من شهر يناير الجاري، قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.