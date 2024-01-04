وقف صرف المعاشات 3 أيام لهذا السبب.. اعرف موعد عودتها

بداية من غد الجمعة الموافق 5 من شهر يناير الجاري، سيتم وقف صرف المعاشات لمدة 3 أيام على أن تعود يوم الاثنين الموافق 8 من نفس الشهر، وهو ما توضحه تفاصيله «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي.

وقف صرف المعاشات

وقف صرف المعاشات، يأتي نتيجة للإجازات الرسمية المقرر حصول الموظفين عليها، حيث يحصل موظفو الحكومة على إجازة غداً بعد غد وهي إجازة أسبوعية، ثم إجازة يوم الأحد المقبل مُعلنة رسمياً من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

خلال هذه الفترة يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشهم من خلال ماكينات الصراف الآلي المتاحة بجميع محافظات الجمهورية، على أن يعودوا صرف معاشاتهم من البنوك والبريد اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 من شهر يناير.

رفع الحد الأدنى للمعاش

جدير بالذكر أن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد رفع الحد الأدنى للمعاش ليصير 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من أجل تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم وتطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي اشتمل على آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وهنا لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه.