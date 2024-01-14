زيادة المعاشات 2024.. اعرف النسبة المقررة وموعد الصرف وفق القانون

حدد قانون التأمينات والمعاشات تفاصيل زيادة المعاشات 2024، والتي تُقر كل عام، وتتزامن هذا العام مع توجيهات رئاسية بتحسين المعاشات وزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، فضلاً عن رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

زيادة المعاشات 2024

زيادة المعاشات 2024، وفق القانون رقم 148 لسنة 2019، ستكون في شهر يوليو المقبل، حيث ينص القانون على أن تكون الزيادة في شهر يوليو من كل عام، على أن تكون الزيادة بنسبة 15%، إن لم يُصدر أي قرار جديد بهذا الشأن سواء بشأن الموعد أو بشأن نسبة الزيادة.

هناك ما يُسمى بالمعاشات الاستثنائية، والتي وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتعني منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش، أو تعني أيضاً تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش، وصُدر بها القانون رقم 71 لسنة 1964.

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

- تأتي على رأس الفئات المستفيدة من هذه المعاشات العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في الآني:

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة

- أيضاً ضمن الفئات من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

- وآخر فئة مستحقة لهذه المعاشات هي أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.