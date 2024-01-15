«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض الكبد في الدقهلية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم مستشفى الكبد المصري بشربين، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض الكبد، وذلك في مؤسسة آل شيحه الخيربة بأشمون الرمان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

الكشف والعلاج بالمجان

وأشار التحالف الوطني إلى أن مؤسسة الجارحي، عضو التحالف، افتتحت عيادة طبية تحوي عدد من التخصصات مثل الباطنة والأطفال والنساء والطوارئ بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، للكشف والعلاج والمتابعة بالمجان لغير القادرين من أهالينا بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والقطاع الصحي بالفيوم، وبالتعاون مع مستشفى مكة إبشواي، دعمًا لجهود الدولة المصرية في تحقيق رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المواطنين.

مبادرة «بنوزع دفا»

وأوضح التحالف الوطني أن مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، أطلقت مبادرة «بنوزع دفا» لتوزيع آلآف البطاطين علي أهالينا من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بشبرا الخيمة، تحت مظلته، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

توفير نظارات علاجية

وأشار إلى أن مجلس الشباب المصري نظم جلسات تخاطب و تنمية مهارات و تعديل سلوك، بالإضافة لقافلة عيون وتوفير نظارات علاجية لعدد من الأطفال بمنطقتي المقطم و الأسمرات.