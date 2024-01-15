موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أيام ستكون ضمن الموازنة الجديدة للدولة في يوليو المقبل، ويُتوقع صرفها قبل شهر رمضان، كي يستطيع المواطن الاستعداد للشهر الكريم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

وأوضح البدوي لـ«الوطن» أنّ الزيادة الجديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والحد الأدنى للأجور وتكافل وكرامة، موضحا أنّ الرئيس السيسي دائما يميل للفئات الأكثر احتياجا أو الأقل دخلا لذلك يُتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة هذه الفئات، ونتطلع إلى صرف الزيادة قبل شهر رمضان.

الفئات المستهدفة من الحزمة الاجتماعية الجديدة

ولفت نائب رئيس عمال مصر، إلى أنّ أي زيادة جديدة أو حزمة اجتماعية وجّه بها الرئيس السيسي تهدف إلى التسهيل على المواطنين ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة، وانطلاقا من سياسة الدولة في دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا بجميع السبل.