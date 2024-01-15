المصريين الأحرار: العلاقات مع الصين تشهد عصرا ذهبيا خلال الولاية الجديدة للسيسي

رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأول زيارة رسمية صينية للأراضي المصرية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، وتشريف وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية لزيارة مصر.

وقال الحزب، في بيان، إن زيارة وزير الخارجية الصيني ولقاء الرئيس السيسي، وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة حتى 2028، تعكس طفرة العلاقات المصرية الصينية بقيادة الرئيسان السيسي وشى بينج، والتي ستشهد عصرا ذهبيا خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي.

وأضاف الحزب، أن العلاقة المصرية الصينية أساسها قواسم تاريخية ممتدة الجذور لبلاد الحضارات والثقافات والقيم، وقوامها رؤية مخلصة للرئيسين تهدف للتنمية وإحلال السلام والاستقرار، وركيزة الشراكة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

بناء علاقات ثنائية غير مسبوقة تاريخيا

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن الصين ومصر تسعيان لبناء علاقات ثنائية غير مسبوقة تاريخيا، وهو ما شهدناه في صداقة وشراكة حزبية لما يزيد على 10 سنوات بين المصريين الأحرار والشيوعي الصيني، ولا سيما عمق التعاون الذي يربط بين البلدين في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين مصر والصين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

وأشار إلى أن الرئيس الصيني كان أول المهنئين للرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة، كما بعث رسالة مع وزير الخارجية لتهنئة السيسي، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وتابع أن الزيارة تؤكد استمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للتنمية والازدهار لشعبي مصر والصين، وتوحيد الرؤية حيال ما يحدث في غزة، مطالبين بضرورة إنهاء هذه الدوائر من العنف، الذي يؤثر على شعوب المنطقة والاستقرار الدولي، واتخاذ إجراءات سريعة في مقدمتها وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد حل عادل والامتثال إلى ما تقره المحكمة الدولية.