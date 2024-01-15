باحث في الشؤون الإسرائيلية: نظرة المجتمع الدولي لنتنياهو أصبحت سلبية

قال أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن نظرة المجتمع الدولي وخاصة دول الغرب لنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أصبحت نظرة سلبية وخاصة نظرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية «بايدن» عندما قال: «نفد صبري تجاه نتنياهو»، فهذا يُعتبر خروج عن كل ما هو مألوف في العلاقات الدولية.

أفعال نتنياهو من أجل البقاء في الحكم

وأضاف «شديد» خلال مداخلة عبر سكايب عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو أصبح مثل «الثور الهائج» الذي يوجه اتهاماته وإهاناته الى كل اتجاه ليس فقط في الداخل الإسرائيلي، ولكن للعالم بأسره، مشيرًا إلى أنه وبَّخ محكمة العدل الدولية وتوجيه إساءة للقضاه من أجل استمرارية أمد الحرب للبقاء على الحكم.

قمة الصين سببها التوتر في البحر الأحمر

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الصين دعت إلى قمة لإيجاد السلام في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولا إلى المحيط الهندي، وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية وإبقاء خطوطها مفتوحة باعتبار أنها الدولة التي ستدفع الثمن في حالة وقف التجارة ما بين الشرق والغرب.

ولفت إلى أن الصين لديها حساسية تجاه العلاقة مع الجانب الأمريكي بسبب المشكلة المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، ومشكلة تايوان التي تصاعدت بعد انتخاب الرئيس الجديد الذي يحمل النظرة الغربية ويتحدى بها الصين.