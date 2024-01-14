أستاذ القانون الدولي: «نتنياهو» يحاول تبرير إخفاق حكومته في تحقيق الأهداف المعلنة

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن ادعاءات وكذب الاحتلال الإسرائيلى بأن مصر تزود الفصائل الفلسطينية بالأسلحة والذخيرة عن طريق «محور فيلادلفيا»، ما هى إلا محاولة لتبرير فشله الذريع أمام العالم، وأيضاً لإجهاض أى قرار قد تعتزم محكمة العدل الدولية إصداره تجاه إسرائيل.

وقال «سلامة»، فى حواره لـ«الوطن»، إن المبررات التى تسوقها الدولة العبرية لا تعطيها الحق بأن تراقب أو تحمى أى منطقة عازلة، سواء فى «فيلادلفيا» أو قطاع غزة.

ما هو محور فيلادلفيا الذى تسعى إسرائيل لنشر قوات عسكرية داخله؟

- يمتد محور فيلادلفيا بطول 14 كيلومتراً على طول الحدود بين غزة ومصر، أى أنه يفصل برياً بين الجانبين حتى البحر المتوسط، ولا يمكن لإسرائيل التحرك عليه دون ترتيبات يتم التوافق عليها مع الجانب المصرى، والمحور هو شريط حدودى آمن وفق أحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التى تم توقيعها عام 1979، كما أن الهدف الرئيسى من وجود ذلك المحور هو منع عمليات تهريب المواد غير المشروعة التى كانت تتم.

مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل أى تغييرات فى الوجود العسكرى لإسرائيل فى صحراء النقب دون موافقتها

هل تنتهك إسرائيل معاهدة السلام 1979؟

- مصر دولة ذات سيادة، ولن تقبل أى تغييرات فى الوجود العسكرى لإسرائيل فى صحراء النقب دون موافقتها، خاصةً بالنظر إلى المواثيق الدولية التى تربط مصر والاحتلال الإسرائيلى، ومنها معاهدة السلام التى تم توقيعها فى عام 1979 وتعتبر المحور منطقة عازلة لا تضم عدداً كبيراً من القوات على جانبيه.

ويجب أن يتم ترجمة هذه الموافقة إلى ملحق أمنى جديد، على غرار الملحق الثانى المعدل لمعاهدة السلام الذى تم توقيعه بين البلدين فى عام 2021، وهذا الملحق يحدد كيفية نشر القوات المسلحة وتبادل العتاد بعد توقيع معاهدة السلام، ويتطلب موافقة مصر قبل أى تعديل فى الوضع العسكرى الفعلى، وأن إسرائيل لن تتمكن من إقامة مناطق عازلة على الحدود المصرية الإسرائيلية أو تعديل الملحق الأمنى لمعاهدة السلام بين البلدين بدعوى الحاجة العاجلة للأمن فى حالات التهديدات المباشرة، مثل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.

بماذا تبرر ادعاءات «نتنياهو» المستمرة على مصر؟

- ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأن «تل أبيب» لن تُنهى الحرب دون إغلاق الثغرة فى «محور فيلادلفيا» لأن الأسلحة ستستمر فى التواصل، على حد تعبيره، تعكس فشله فى السيطرة على حكومته وعدم إحراز أى من الأهداف التى أعلن عنها سابقاً، فلو كان لديه دليل أو إثبات يوحى بذلك لكان قدمه أمام محكمة العدل الدولية، لكنه يحاول التملص من مسئوليته أمام «محكمة العدل الدولية».

كيف ذلك؟

- نجحت مصر فى تدمير أكثر من 1500 نفق خلال السنوات الماضية، كما قامت أيضاً بإنشاء منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات على الحدود للحفاظ على الشريط الآمن، وتصريحات «نتنياهو» باحتلال «محور فيلادلفيا» ما هى إلا محاولة لإخفاء حالة الارتباك التى وصلت إليها حكومته وعدم قدرته على تحقيق أهدافه غير المدروسة، وهى تدمير الفصائل الفلسطينية وتجريد قطاع غزة من السلاح.

لذلك حديثه عن «محور فيلادلفيا» أو مناطق عازلة داخل قطاع غزة مجاورة لمصر أو مجاورة للأردن يخرج عن نطاق القانون الدولى الإنسانى للمناطق العازلة، التى يتم إنشاؤها لغرض واحد فقط وهو حماية المدنيين الأبرياء أثناء وجود نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى ضمان توصيل المساعدات الإنسانية لهم، والمناطق العازلة تتم مراقبتها من قبَل منظمة الأمم المتحدة أو قوات متعدد الجنسيات، فهل الاحتلال الإسرائيلى المتهم بالإبادة الجماعية هو الذى سيراقب أو سيحمى أى منطقة عازلة، سواء فى فيلادلفيا أو قطاع غزة؟

انتهاك القوانين الدولية

عوّدتنا إسرائيل خلال تاريخها على انتهاك القانون الدولى والإنسانى معاً، وليس من المستبعد أن تقوم إسرائيل بإساءة الاستخدام للمناطق العازلة، واستخدامها لأغراض أخرى غير تلك المقصودة فى الأصل، مثل تقييد الحركة أو السيطرة على الموارد أو إنشاء مواقع عسكرية جديدة بالمخالفة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تحديداً.