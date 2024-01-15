مراسلة «القاهرة الإخبارية»: حادثة «رعنانا» تدل على وجود فشل أمني واستخباراتي إسرائيلي

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن آخر تحديثات ما يحدث في رعنانا شمال تل أبيب، جاءت في بيان للشرطة الإسرائيلية، بأن عملية الدهس والطعن هي عملية إرهابية، وأعلنت أنها اعتقلت فلسطينيًا مشتبها به من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

عملية الدهس أسفرت عن إصابة 14 إسرائيليا

وأضافت «أبوشمسية» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه على حد بيان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فإن المشتبه به استولى على ثلاث مركبات أثناء تنفيذ عملية الدهس والطعن، وذلك في ثلاثة مواقع مختلفة حيث أصاب 14 مستوطنا إسرائيليا، بالإضافة إلى مقتل إسرائيلية في رعنانا، وهناك 4 إصابات خطيرة و4 إصابات متوسطة تم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم، وهناك إصابات تم التعامل معها ميدانيا.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بيانات الشرطة الإسرائيلية تقول إن من بين المصابين طلاب مدارس ورجلا وسيدة وطفلا 16 عاما، مشيرة إلى أن كل الشبهات تدل على أن الحادثة أمنية وذات خلفية انتقامية.

ولفتت «أبوشمسية» إلى أن الإعلام الإسرائيلي أكد أن الحادث ما زال مستمرا ولم ينته بعد، مما جعلها تعزز من تواجدها الشرطي والدفع بقوات خاصة لمستوطنة رعنانا، بالإضافة إلى المروحيات للبحث عن مشتبهين آخرين، وأضافت أن هذه الحادثة تعني أن هناك فشلا أمنيا استخباراتيا يتمثل في اختراق المعابر الإسرائيلية والوصول لعقر دارهم بتنفيذ العمليات وسقوط أعداد كبيرة في صفوفهم.