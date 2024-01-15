تل أبيب تشتعل.. مقتل وإصابة نحو 20 إسرائيليا وفوضى في الشوارع

تعيش منطقة رعنانا شمال تل أبيب حالة من الطوارئ بعد حوادث دهس وطعن أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين، وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق موسع في الحادث، كما دفعت بتعزيزات كبيرة.

وبحسب القاهرة الإخبارية، قام شخص مجهول الهوية قام بطعن سيدة في سيارتها، ثم استقل السيارة وبدأ بدهس عدد من المارة في رعنانا شمال تل أبيب، وأدى الحادث إلى مقتل السيدة، وإصابة عدد من المستوطنين.

سقوط 19 مصابًا

ووقع الحادث في عدة أماكن، سقط على اثره حوالي 19 مصابًا، ثلاثة منهم في حالة خطرة، بينما 6 آخرين حالتهم متوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

شرطة الاحتلال تزعم العثور على المشتبه به

وبدأ الحادث في محطة أتوبيس بدهس عدد من المارة، كما تعرض رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، وهو في حالة خطيرة للطعن، ثم واصل السائق دهس المارة، وأصيبت أيضًا امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا بجروح خطيرة، ثم هرب مرتكب الواقعة، بينما تزعم شرطة الاحتلال بأنه ثم العثور على المشتبه به والقبض عليه، دون إعلان تفاصيل هويته.

وقالت شرطة الاحتلال: «حدثًا غير عادي يجري حاليًا في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وهناك قوات كبيرة في طريقها إلى مكان الحادث، ويُطلب من المواطنين أن يظلوا يقيظون ويطيعون تعليمات ضباط الشرطة»، بينما طلب رئيس بلدية «رعنانا»، من المواطنين عدم السير في الشوارع.