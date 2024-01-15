بعد 100 يوم على الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب فرقة جديدة من قطاع غزة

أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخذ في الانسحاب من القطاع.

ما هي الفرق الإسرائيلية المتبقية في القطاع؟

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه جرى انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، في الوقت الذي بقى فقط في القطاع 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ101 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألفًا، أغلبهم من السيدات والأطفال وزيادة أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي، التي تزيد على 520 جنديًا حتى الآن.