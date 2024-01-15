«كفر تيدا» يتصدر مجموعته في دوري حياة كريمة بكفر الشيخ

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مباريات دوري «حياة كريمة» بالمحافظة، انطلقت اليوم الاثنين، على ملعب مركز شباب سيدي سالم، ضمن دوري خماسي كرة القدم بين فرق «أبوالعزائم، كفر تيدا، منشأة عباس، سيدي سالم»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة».

نتائج مباريات اليوم لدوري حياة كريمة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق كفر تيدا بثمانية أهداف دون رد على فريق سيدي سالم، وعلى فريق منشأة عباس بهدفين نظيفين، كما فاز أبوالعزائم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لفريق سيدي سالم.

دوري حياة كريمة في كفر الشيخ.. 32 فريقا

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ إلى أن مباريات دوري حياة كريمة انطلقت 25 نوفمبر الماضي وتنتهي في نهاية شهر أبريل المقبل، حيث تتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ويشارك بالدوري 32 فريقا.