وزير الرياضة يكرم أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وحملة «بشبابها»

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وأعضاء حملة «بشبابها» بالمحافظة، ضمن حفل تكريم الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تقديراً لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

«محروس» يهنئ أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ

ومن جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وحملة «بشبابها» من أبناء المحافظة، على تكريم اليوم بعد شهور من العمل فى التوعية والمساندة الوطنية وتشجيع المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى حرص الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، على دعم كل الكيانات الشبابية التى حققت الفارق بفضل إيمان القيادة السياسية الحكيمة بدور شباب الوطن في مواجهة تحدياته واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

تكريم أعضاء حملة «بشبابها»

وقدم أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وأعضاء حملة «بشبابها» بالمحافظة، دورهم فى المساندة الوطنية بدعم من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وفى ختام الحفل، وجّه ممثلو الكيانات الشبابية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.