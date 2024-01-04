«شباب كفر الشيخ»: أحمد باسم ينضم لمعسكر منتخب التايكوندو في البطولة العربية

استدعى منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، «منتخب الصفوة»، اللاعب أحمد باسم لاعب تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ، وذلك للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية بالفجيرة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2024، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يثمن أداء لاعبي المشروع القومي

بينما ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، متمنيًا أن يحقق اللاعب نتائج متقدمة بالبطولة العربية.

اللاعب حاصل على ميدالية برونزية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، أن اللاعب حصد الميدالية البرونزية فى البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو والتي جرت في شهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، وتدريب محمود الشهاوي مدرب اللعبة بالمشروع.

فى إطار متصل، حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، فى لعبة المصارعة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 60 كيلو والمركز الأول وزن 55 كيلو ممثلين لمصر فى منافسات المنتخب فى بطولة أفريقيا للمصارعة 2024 التي تستضيفها مصر .