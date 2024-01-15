هل يخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في 2024؟.. عضو بالبنك يجيب

قال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي، اليوم الاثنين، إن البنك قد يتحدى توقعات السوق ويؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بأكمله. بحسب CNBC.

إجراء أول خفض لسعر الفائدة

وأضاف عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، ردا على سؤال حول أولئك الذين يدعون إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، في أقرب وقت في أبريل 2024، أنه يخشى بعد مغادرة دافوس، أن يشعر هؤلاء الناس بخيبة أمل عميقة.

المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»

وتابع هولزمان، خلال حديث له في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بسويسرا، أنه لا يتوقع أننا سنتحدث عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لأنه ليس هناك ما يشجع على ذلك، وكل ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى الاتجاه المعاكس، لذلك لا أتوقع أي خفض لأسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، بحسب CNBC.

معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.9% في ديسمبر، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الطاقة. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2%.

وتابع، ما لم نشهد انخفاضًا واضحًا في معدلات التضخم إلى نحو 2%، فلن نتمكن من إصدار أي إعلان على الإطلاق يتعلق بخفض أسعار الفائدة.