البنك المركزي الأوروبي يعلن تراجع التضخم في منطقة اليورو ​​إلى 2.4%

أظهرت أرقام أولية للبنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.4% في نوفمبر 2023، إذ أشارت توقعات الخبراء إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيسجل 2.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

التضخم الأساسي

وجاء التضخم الأساسي وهو مقياس يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ويستبعد التأثيرات المتقلبة للطاقة والغذاء والكحول والتبغ، أقل من المتوقع، إذ انخفض إلى 3.6% من 4.2% في أكتوبر 2023.

أسعار الطاقة تسجل انخفاضات كبيرة

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة واصلت تسجيل انخفاضات كبيرة على أساس سنوي، إذ تراجعت نحو 11.5% في نوفمبر، وساهمت الأغذية والكحول والتبغ في الارتفاع الأكبر بنسبة 6.9%.

تباطؤ معدل التضخم الرئيسي

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، بشكل كبير من مستويات الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر 2022. وانخفض التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، إلى 2.3% و3.8% على التوالي.

الأسعار في منطقة اليورو

وشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، أكثر من مرة على أنه من السابق لأوانه إعلان السيطرة على ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 عضوًا، حيث يراقبون الضغوط المحتملة من زيادات الأجور وأسواق الطاقة.

أسعار الفائدة

وقال ماثيو سافاري، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في BCA Research، إن المتداولين يميلون الآن إلى تقديم توقعاتهم بشأن الجدول الزمني لأول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، لكنه قال إن مخاوف البنك المركزي بشأن ضيق سوق العمل، لا تزال تعني في وقت لاحق وليس عاجلاً تخفيضات أسعار الفائدة.

البطالة في منطقة اليورو

وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاءات يوروستات، أن البطالة في منطقة اليورو ظلت عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5% في أكتوبر 2023، على الرغم من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث.