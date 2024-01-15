مدير مركز فيجن: نجاح الصيغة الأوكرانية لتحقيق السلام قد يساعد في حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، إن الصيغة الأوكرانية فيما يتعلق بمفاوضات السلام اليوم هي نفسها صيغة السلام ذات النقاط العشر التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أكثر من عام.

الصيغة الأوكرانية بمفاوضات السلام

وأضاف «سلام» خلال مداخلة سكايب عبر برنامج «مطروح للنقاش» للإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الصيغة تعتبر الثالثة، حيث يجري التباحث والتفاوض في دافوس السويسرية بمشاركة 81 دولة، وجاء الاجتماع الثاني بمشاركة 66 دولة في مالطا، وذلك من عدة أشهر، وكان الاجتماع الأول بمشاركة 40 دولة بمدينة جدة السعودية.

وتابع مدير مركز فيجن للدراسات، أن عدد الدول التي تشارك في التباحث من أجل تحقيق صيغة السلام الأوكرانية يشير بالاهتمام الدولي لهذه الصيغ، حيث إنها عملية لا تحقق فقط أهداف إيقاف الحرب وتحرير الأراضي الأوكرانية، ولكنها أيضًا تتضمن البنود التي تحقق السلام في أوروبا والعالم.

ولفت إلى أنه في حال نجاح الصيغة في تحقيق السلام المستقر في أوروبا وبين روسيا وأوكرانيا، قد تصبح نموذجًا من أجل حل العديد من القضايا الخلافية على مستوى العالم وخاصة القضية الفلسطينية القائمة.