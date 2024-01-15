تنظيم معسكر تدريبي للجوالة في مركز شباب منية مسير بكفر الشيخ

نفذت إدارة شباب كفر الشيخ بمركز شباب منية مسير، فعاليات المعسكر التدريبي الكشفي، لتنمية المهارات الكشفية لعشائر الجوالة والجوالات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

معسكر تدريبي كشفي لعشائر الجوالة

جاء ذلك انطلاقاً لسلسة المعسكرات التدريبية، لتنمية المهارات الكشفية، لعشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب التي أطلقتها الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب «شرمي، ومتبول، وكفر الطايفة، ومسير، ومنية مسير».

ويتضمن برنامج المعسكر التدريبي الكشفي لتنمية المهارات الكشفية مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية والتعريف بهما، وأنواع النيران والبلط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات وغيرها.

وكيل الوزارة: الدولة مهتمة بتنمية مهارات الشباب

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم، لافتاً أنّ الجوالة تعتبر من أفضل الأنشطة التي تُساعد على تنمية الشباب بدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تُكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم.

جاء تنفيذ المعسكر التدريبي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية، وفتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة تنفيذية عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، ومحمد المصري، رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية فرع كفر الشيخ.