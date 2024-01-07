«نشر ثقافة العمل الحر» ندوة بـ«شباب فوه» في كفر الشيخ

نظم مركز شباب فوه التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن ثقافة العمل الحر بحضور 35 عضوا من أعضاء مركز الشباب، اليوم الأحد، وأدارتها رابعة محمد، مُعلم ثانوي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية في مصر

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، دور الوزارة الفعال في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتأسيس مشروعات ذات رأس مالي صغير، وإعدادهم لسوق العمل، وتسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية في مصر.

ندوة عن نشر ثقافة العمل الحر

أُقيمت الندوة بمركز شباب فوه، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه.